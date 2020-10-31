Посольство Франции глубоко обеспокоено угрозами в адрес французов в РФ

19:30 Источник: Интерфакс

Посольство Франции в Москве обеспокоено угрозами, поступающими в адрес французских граждан, находящихся на территории России, проинформировано об этом российские власти.

"Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением", - говорится в распространённом в субботу сообщении французской дипмиссии.

"Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - подчеркнули в посольстве.

29 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что всем гражданам Франции, находящимся за рубежом, были отправлены сообщения о возросшем уровне угрозы.

Ранее, 29 октября во Франции в городе Ницца в 09:00 по местному времени исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам.