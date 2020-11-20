Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии
09:20 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу демократа Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте вице-губернатора Брэда Раффенспергера.
Там изложены результаты вторичной обработки чуть более 5 млн бюллетеней во всех 159 округах штата. Республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден - 2 475 141. Преимущество демократа составило 12 284 голоса.
НОВОСТИ
- 10:00 20.11.2020
- Патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом
- 09:45 20.11.2020
- Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию
- 09:32 20.11.2020
- Шотландский писатель Дуглас Стюарт получил Букер за дебютный роман
- 09:05 20.11.2020
- В России ликвидируют два федеральных агентства - СМИ
- 09:00 20.11.2020
- Число отключенных от электросети жителей Приморья приблизилось к 170 тысячам
- 21:45 19.11.2020
- Ситуация с COVID-19 в РФ ухудшается, но взрывного росте нет - Попова
- 21:27 19.11.2020
- Специалисты не фиксируют мутаций COVID-19, которые могут сделать его опаснее
- 21:00 19.11.2020
- В Европе люди умирают от COVID-19 каждые 17 секунд - ВОЗ
- 20:50 19.11.2020
- Глава миссии ЕС в Москве надеется на упрощение визовых режимов между Россией и Евросоюзом
- 20:35 19.11.2020
- ИГ или ее приемники никогда не исчезнут с мировой арены - Генерал Маккензи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать