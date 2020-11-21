Из-за новой вспышки коронавируса в Торонто, власти вводят 28-дневный локдаун

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Торонто (провинция Онтарио), который является крупнейшим городом Канады, с 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу заявил глава региона Даг Форд.

"Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - пояснил он. По словам Форда, эти меры также коснутся находящегося рядом с Торонто региона Пил.

Новые меры подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. На улице можно собираться в группы не более 10 человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и на свадьбах. Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам предписано перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы.