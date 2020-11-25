Посол России назвал бесперспективным розыгрыш "российской карты" белорусской оппозицией
11:20 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев убежден, что белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту" для достижения своих политических целей. Об этом глава российского диппредставительства заявил журналистам в среду.
"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии с розыгрышем "российской карты" в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России к Белоруссии, не имеют перспективы", - отметил российский посол.
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