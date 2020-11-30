СБУ проводит обыски у лидера венгерской общины в Закарпатье
20:40 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича. Об этом сообщил в понедельник замглавы партии Йосиф Борто.
"В 9:00 утра начались рейды сотрудников СБУ в объектах и учреждениях, связанных с председателем Партии венгров Украины Василием Брензовичем. Все четыре локации: офис организации и партии КМКС в Ужгороде, офис благотворительного фонда Эгана Эде, здание венгерского института в Береговом и собственный дом Брензовича", - цитирует Борто украинское издание "Вести".
При этом он не смог назвать причины обысков. "Мы не знаем причины и основания, потому что, после того, как сотрудники вошли в эти здания, они закрылись и никого туда не впускают и никого не выпускают. То есть, мы не знаем, что там происходит", - отметил Борто.
В то же время председатель Закарпатской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко считает, что эти обыски могут быть связаны с нежеланием партии венгров вступать в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в областном совете.
"Сегодняшние обыски в Закарпатье у лидера партии венгров КМКС Василия Брензовича и в партийных офисах, связываю исключительно с попыткой власти таким образом "загнать" фракцию депутатов КМКС в провластную коалицию в Закарпатском облсовете, которую "слугам народа" не удается сформировать почти в течение месяца. Как говорится, для власти все методы подходят, - написал Чубирко в "Фейсбуке". - Осуждаю действия власти и требую прекратить давление на коллег депутатов и партии КМКС".
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