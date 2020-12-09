Китай строит военные лагеря вдоль границы с Индией — СМИ
11:00 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай ведет строительство военных лагерей в своих тыловых районах вдоль всей линии фактического контроля (LAC), служащей недемаркированной границей с Индией. Об этом в среду сообщает газета «Таймс оф Индиа» со ссылкой на индийские правительственные источники.
«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет строительство военных лагерей на всей протяженности LAC с целью повысить боеготовность войск во время военных конфликтов. По нашим данным, строительные работы ведутся в 20 таких военных лагерях на фоне сохраняющейся военной напряженности в восточном Ладакхе», — сообщили источники.
По данным индийской разведки, НОАК в непосредственной близости от LAC создала новые базы для ракет класса «земля-воздух», на аэродромах Кашгар, Хотан и Лхаса в Тибете разместила дополнительные эскадрильи военных беспилотников и военно-транспортных самолетов, продолжает строительство новых мест дислокации личного состава и тыловых баз военно-технического обеспечения. В 60 км от границы штата Аруначал-Прадеш в пункте Ньянглу НОАК дислоцировала центр радиоэлектронной борьбы, предназначенный для подавления сигналов индийских спутников связи GSAT.
В зоне Ладакха сейчас размещены 60 тыс. китайских военнослужащих, тяжелая артиллерия, ракеты и танковые полки. Индия дислоцировала в этом регионе три горные дивизии численностью в 50 тыс. человек.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил о продолжении консультаций с Индией для достижения консенсуса по Ладакху. «Китай и Индия поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам для снижения напряженности в Ладакхе и достижения конкретных договоренностей между сторонами», — сказал дипломат.
Ситуация в восточном Ладакхе обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе.
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