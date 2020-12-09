Департамент финансов: Поправки в проект бюджета Москвы нацелены на увеличение социальных расходов

11:27

Предложенные депутатами Мосгордумы поправки в проект бюджета столицы РФ приведут к увеличению расходов города на социальные нужды, полагают в Департаменте финансов Москвы.

«Поддержанными поправками предлагается направить: 5 млрд руб. на увеличение расходов на проведение капитального ремонта медицинских учреждений и приведение их к новому московскому стандарту. Дополнительное финансирование позволит ускорить темп работ и полностью отремонтировать в 2021 году более 40 поликлиник; 1,2 млрд руб. на увеличение ассигнований на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей; 2,5 млрд руб. на продолжение реализации проекта «Искусство - детям». Средства позволят провести текущий и капитальный ремонт в музыкальных и художественных школах города Москвы, а также приобрести новые музыкальные инструменты», - сообщает департамент.

По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой поправки соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города: «Увеличивается объем социальных расходов на здравоохранение, культуру, культурное наследие, образование, оказание мер социальной поддержки, решение проблем обманутых дольщиков, а также предусматриваются дополнительные средства на развитие экономического потенциала города».