Мэр Якутска Авксентьева объявила о досрочной отставке
09:00 11.01.2021 Источник: РБК
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила в своем Instagram, что решила досрочно уйти в отставку из-за состояния здоровья.
«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365», — написала она. По словам Авксентьевой, 12 января она собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.
«Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — добавила мэр. Позже 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.
Авксентьева одержала победу на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом. Из-за действий на посту главы города, в том числе сокращения расходов на собственную администрацию, Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека». РБК
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