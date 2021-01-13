Послание президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля - источник
13:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля, сообщил ТАСС в среду источник в российском парламенте.
"Похоже, в середине февраля", - сказал он.
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