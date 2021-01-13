После президентских выборов в Белоруссии возбуждено 332 дела о клевете в адрес силовиков
13:05 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские следователи возбудили 332 уголовных дела о клевете и разглашении персональных данных сотрудников силовых структур после состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов. Об этом сообщила в среду в своем Telegram-канале пресс- секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Сотрудников силовых структур не согласные с итогами выборов протестующие обвиняют в непропорциональном применении силы. В связи с этим в соцсетях часто появляются оскорбления силовиков, а также публикуются их персональные данные.
"За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тыс. случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек", - проинформировала официальный представитель МВД страны.
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