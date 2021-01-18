Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - ноябре 2020 г. упал на 42,7%, до $92,7 млрд

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе - ноябре 2020 года сложилось на уровне $92,7 млрд, что на 42,74% (или $69,2 млрд) ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров из РФ за отчетный период составил $302 млрд (-21,8% в годовом выражении), импорт - $106,9 млрд (-6,8%).

В целом внешнеторговый оборот РФ в январе - ноябре 2020 года снизился на 16,3% - до $511,4 млрд.