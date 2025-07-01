Суд огласил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову
16:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии общего режима за растрату, с улыбкой отреагировал на приговор.
Ранее во вторник Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 млн рублей по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, бывший замминистра был в хорошем настроении и улыбался во время оглашения приговора, в том числе и срока наказания. «Настроение у него бодрое», — ответил ТАСС адвокат о самочувствии Иванова.
НОВОСТИ
- 16:32 01.07.2025
- Количество школьников на Украине упало до минимума за последние 30 лет
- 16:12 01.07.2025
- С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды — Мишустин
- 15:32 01.07.2025
- Задержание Баку журналистов из РФ не соответствует общепринятым нормам — Песков
- 15:12 01.07.2025
- Гражданин РФ погиб при падении параплана в горах Таджикистана — КЧС
- 15:00 01.07.2025
- РФ не затягивает переговоры по Украине — Песков
- 14:32 01.07.2025
- ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» в Сумской области — МО РФ
- 14:12 01.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 365 военнослужащих — Минобороны РФ
- 14:00 01.07.2025
- Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в I полугодии вырос на 7,3%
- 13:48 01.07.2025
- Portal DA открывает доступ к активам Белоруссии для российских покупателей
- 13:32 01.07.2025
- Путин поручил обеспечить устойчивость Рунета — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать