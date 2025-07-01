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Суд огласил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

16:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии общего режима за растрату, с улыбкой отреагировал на приговор.

Ранее во вторник Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 млн рублей по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, бывший замминистра был в хорошем настроении и улыбался во время оглашения приговора, в том числе и срока наказания. «Настроение у него бодрое», — ответил ТАСС адвокат о самочувствии Иванова.

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