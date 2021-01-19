Возможность увязки права выезда за границу с "ковидным паспортом" не обсуждается - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в России не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков пояснил, что идея о "ковидных паспортах" обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах. "Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться", - добавил он. "Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что у Кремля также нет какой-либо официальной позиции о введении таких "ковидных паспортов", в том числе в виде QR-кодов, в отдельных регионах. "Но тема циркулирует, ее прорабатывают", - отметил Песков.