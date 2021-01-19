Член стачечного комитета «БеларусьКалия» Прилуцкий попросил политического убежища в РФ

17:32 Источник: Эхо Москвы

Член стачечного комитета «БеларусьКалий» Андрей Прилуцкий попросил политического убежища в России. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Андрей Федорков.

Прилуцкого задержали в конце декабря в петербургском аэропорту Пулково по ходатайству белорусских властей. Сейчас он находится в СИЗО Кресты.

Прилуцкий считает, что уголовное преследование связано с участием в забастовочном движении и носит политический характер. Эхо Москвы