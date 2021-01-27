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Новая администрация США проанализирует введенные ранее санкции против «Северного потока-2»

09:00 27.01.2021 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Джозеф Байден намерен проанализировать введенные предыдущей администрацией санкции в отношении строящегося российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге сегодня, 26 января. Ранее администрация господина Байдена заявляла, что будет добиваться остановки проекта.

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода… и мы будем проводить обзор этих мер»,— сказала госпожа Псаки (цитата по ТАСС). По ее словам, власти США намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами. Она добавила, что господин Байден считает «Cеверный поток-2» «плохой сделкой для Европы».  Коммерсантъ

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