Большинство граждан Молдавии выступают за присоединение страны к ЕС

15:32 Источник: Интерфакс

Большинство граждан Молдавии (68,4%) выступают за присоединение страны к Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Date Inteligente.

Согласно данным исследования, за объединение Молдавии и Румынии выступают - 37,5%, за присоединение Молдавии к НАТО - 28,2%.

По мнению 46,1% респондентов, наилучшие внешние связи у Молдавии с Румынией, еще 24,3% назвали Россию, 6,9% - Украину, 2,1% - Германию, 1,5% - США.