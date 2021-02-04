Большинство граждан Молдавии выступают за присоединение страны к ЕС
15:32 04.02.2021 Источник: Интерфакс
Большинство граждан Молдавии (68,4%) выступают за присоединение страны к Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Date Inteligente.
Согласно данным исследования, за объединение Молдавии и Румынии выступают - 37,5%, за присоединение Молдавии к НАТО - 28,2%.
По мнению 46,1% респондентов, наилучшие внешние связи у Молдавии с Румынией, еще 24,3% назвали Россию, 6,9% - Украину, 2,1% - Германию, 1,5% - США.
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