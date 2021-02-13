Закон о штрафах за несоблюдение мер борьбы с коронавирусом вступил в силу в Японии
09:30 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый закон, в частности, предусматривает штраф до 500 тыс. иен (4,7 тыс. долларов) за отказ заразившегося коронавирусом пациента от госпитализации. 300 тыс. иен (около 2,8 тыс. долларов) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время. Эти ужесточения распространяются только на те регионы страны, где действует режим чрезвычайной ситуации, а также регионы, где местные власти установили третий или выше (по четырехбалльной шкале) уровень угрозы распространения инфекции.
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