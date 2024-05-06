США не будут представлены на инаугурации Путина — Госдеп
22:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — сказал он. При этом он отказался ответить на вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию».
Между тем ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента РФ 7 мая.
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