США не будут представлены на инаугурации Путина — Госдеп

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — сказал он. При этом он отказался ответить на вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию».

Между тем ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента РФ 7 мая.