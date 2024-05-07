Макрон и Си Цзиньпин призвали к созданию независимого палестинского государства

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Главы двух государств призвали к <…> созданию жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года», — ссылается телеканал на совместное заявление лидеров двух стран по Ближнему Востоку, которое было распространено по итогам визита Си Цзиньпина во Францию.