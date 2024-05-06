Китай и Франция должны вместе продвигать многополярность мира — Си Цзиньпин
21:20 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин и Париж должны совместно способствовать становлению многополярного мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
«Мы должны придерживаться взаимопонимания и совместно продвигать гармоничное сосуществование в многогранном мире, — приводит его слова Центральное телевидение Китая. — Мы должны быть дальновидными и совместно продвигать многополярность равноправного и упорядоченного мира».
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