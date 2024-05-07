В ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву — Шольц
09:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Латвию.
«Впрочем, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет насколько миллиардов в год. И там мы достигли договоренности, которая как раз финализируется, о том, что около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие] в Европе», — приводит слова Шольца пресс-служба правительства ФРГ.
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