0
0
152
НОВОСТИ

В ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву — Шольц

09:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Латвию.

«Впрочем, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет насколько миллиардов в год. И там мы достигли договоренности, которая как раз финализируется, о том, что около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие] в Европе», — приводит слова Шольца пресс-служба правительства ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:32 07.05.2024
Курс евро опустился ниже 98 рублей
0
82
09:20 07.05.2024
Танки Армии обороны Израиля вошли в Рафах
0
104
09:05 07.05.2024
Макрон и Си Цзиньпин призвали к созданию независимого палестинского государства
0
148
22:40 06.05.2024
США не отправят войска на Украину — Госдеп о заявлении конгрессмена Джеффриса
0
665
22:00 06.05.2024
США не будут представлены на инаугурации Путина — Госдеп
0
668
21:20 06.05.2024
Китай и Франция должны вместе продвигать многополярность мира — Си Цзиньпин
0
686
20:40 06.05.2024
ЕС намерен ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — Bloomberg
0
743
20:00 06.05.2024
Объем ФНБ на 1 мая вырос до 12,75 трлн рублей — Минфин РФ
0
712
19:20 06.05.2024
Нацбанк Украины спрогнозировал резкий рост цен на электроэнергию
0
725
18:40 06.05.2024
Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, сообщил Ушаков
0
763

Возврат к списку