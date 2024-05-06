0
0
1
НОВОСТИ

США не отправят войска на Украину — Госдеп о заявлении конгрессмена Джеффриса

22:40 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Таким образом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал на брифинге предположение лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, что Вашингтону, возможно, придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он не отправит войска на Украину», — сказал Миллер в ответ на соответствующий вопрос. Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался давать оценку заявлениям лидера демократов в Палате представителей.

Ранее в интервью телеканалу CBS Джеффрис заявил, что США не могут «позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт» не только финансово, но и «с помощью военнослужащих».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 06.05.2024
США не будут представлены на инаугурации Путина — Госдеп
0
164
21:20 06.05.2024
Китай и Франция должны вместе продвигать многополярность мира — Си Цзиньпин
0
206
20:40 06.05.2024
ЕС намерен ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — Bloomberg
0
268
20:00 06.05.2024
Объем ФНБ на 1 мая вырос до 12,75 трлн рублей — Минфин РФ
0
274
19:20 06.05.2024
Нацбанк Украины спрогнозировал резкий рост цен на электроэнергию
0
307
18:40 06.05.2024
Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, сообщил Ушаков
0
354
18:00 06.05.2024
В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск на Украину
0
389
17:32 06.05.2024
Проблемы избыточных мощностей в Китае не существует — Си Цзиньпин
0
447
17:12 06.05.2024
Доходы россиян росли приемлемыми темпами, оценил Путин работу кабмина
0
431
17:00 06.05.2024
Китайские электромобили и сталь наводнили ЕС, Пекин должен сократить экспорт — ЕК
0
497

Возврат к списку