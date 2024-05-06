США не отправят войска на Украину — Госдеп о заявлении конгрессмена Джеффриса

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Таким образом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал на брифинге предположение лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, что Вашингтону, возможно, придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он не отправит войска на Украину», — сказал Миллер в ответ на соответствующий вопрос. Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался давать оценку заявлениям лидера демократов в Палате представителей.

Ранее в интервью телеканалу CBS Джеффрис заявил, что США не могут «позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт» не только финансово, но и «с помощью военнослужащих».