США не отправят войска на Украину — Госдеп о заявлении конгрессмена Джеффриса
22:40 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Таким образом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал на брифинге предположение лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, что Вашингтону, возможно, придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.
«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он не отправит войска на Украину», — сказал Миллер в ответ на соответствующий вопрос. Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался давать оценку заявлениям лидера демократов в Палате представителей.
Ранее в интервью телеканалу CBS Джеффрис заявил, что США не могут «позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт» не только финансово, но и «с помощью военнослужащих».
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