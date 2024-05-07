Танки Армии обороны Израиля вошли в Рафах

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бронетанковые подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли рано утром во вторник в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, ЦАХАЛ заявил, что наносит «точечные удары» по целям ХАМАС в восточной части Рафаха. На кадрах из района КПП «Рафах», показанных египетскими телеканалами, слышны стрельба и взрывы, грохот танков и гул вертолетов.