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НОВОСТИ

Танки Армии обороны Израиля вошли в Рафах

09:20 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бронетанковые подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли рано утром во вторник в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, ЦАХАЛ заявил, что наносит «точечные удары» по целям ХАМАС в восточной части Рафаха. На кадрах из района КПП «Рафах», показанных египетскими телеканалами, слышны стрельба и взрывы, грохот танков и гул вертолетов.

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