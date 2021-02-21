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НОВОСТИ

За дискуссию на тему феминизма в Clubhouse заблокирован Сергей Минаев

17:01 21.02.2021

Главный редактор журнала Esquire Серге Минаев сообщил, что был заблокирован в соцсети Clubhouse. По его словам, его блокировали после участия в дискуссии на тему феминизма. «Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты (группового голосового чата), сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети. Забанили после коллективного стукачества феминисток, разумеется", — отметил главред Esquire, сообщив, что обратился в администрацию соцсети в связи с произошедшим. Как он считает, его оппонентки устроили "коллективное затыкание рта", поскольку у них не было что ответить на вопросы..

Некоторое время назад Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева.

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