Оппозиция продолжает шествие к зданию СНБ, разблокировав здание полиции Армении
20:00 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У вас был шанс выйти и обещать народу, что больше не переступите красную черту, однако вы его упустили. Полиция не должна посметь еще раз применить силу в отношении народа", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
В настоящий момент шествие оппозиции продолжается, полиция несет усиленную службу.
Во вторник утром полицейские задержали примерно 60 оппозиционеров, которые попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился премьер- министр Никол Пашинян. Во время задержания несколько оппозиционеров получили легкие повреждения.
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