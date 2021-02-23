Оппозиция продолжает шествие к зданию СНБ, разблокировав здание полиции Армении

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники оппозиционного шествия, которые блокировали во вторник здание полиции Армении с требованием встречи с главой ведомства Ваге Казаряном, покинули его и в настоящий момент продолжают движение к зданию Службы национальной безопасности (СНБ) республики. Как сообщает корр. ТАСС с места событий, глава полиции так и не вышел к демонстрантам.



"У вас был шанс выйти и обещать народу, что больше не переступите красную черту, однако вы его упустили. Полиция не должна посметь еще раз применить силу в отношении народа", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.



В настоящий момент шествие оппозиции продолжается, полиция несет усиленную службу.



Во вторник утром полицейские задержали примерно 60 оппозиционеров, которые попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился премьер- министр Никол Пашинян. Во время задержания несколько оппозиционеров получили легкие повреждения.



