В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков - метеобюро

09:00 Источник: Эхо Москвы

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки, — утверждают в метеобюро. Коммунальщики опять работают в усиленном режиме. Сегодня в течение дня в столице обещают сильный гололед, дождь и мокрый снег. Власти рекомендуют водителям отказаться от использования личного транспорта. Эхо Москвы