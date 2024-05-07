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Неуважительно относящиеся к внутренней жизни Армении телеканалы РФ запретят — Пашинян

14:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят.

«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам. Исходя из дружественных отношений между нашими странами, мы готовы много раз просить, потом несколько раз потребовать. И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено», — сказал он на пресс-конференции.

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