Неуважительно относящиеся к внутренней жизни Армении телеканалы РФ запретят — Пашинян

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят.

«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам. Исходя из дружественных отношений между нашими странами, мы готовы много раз просить, потом несколько раз потребовать. И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено», — сказал он на пресс-конференции.