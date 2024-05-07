Секретарь СБ РФ назвал Макрона несостоявшимся президентом
16:12 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что делает, когда говорит об отправке войск на Украину, уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Я думаю, что он несостоявшейся президент, и об этом говорят внутри Франции тоже отдельные политики, не понимает, что делает», — заявил Патрушев ТАСС.
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