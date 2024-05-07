Секретарь СБ РФ назвал Макрона несостоявшимся президентом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что делает, когда говорит об отправке войск на Украину, уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Я думаю, что он несостоявшейся президент, и об этом говорят внутри Франции тоже отдельные политики, не понимает, что делает», — заявил Патрушев ТАСС.