Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве — Ушаков
14:12 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы западных стран, не пришедшие на церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина, забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в Москве. Такое мнение в беседе с журналистами высказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал представитель Кремля. По его оценке, такие действия «сами по себе о многом говорят». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — констатировал Ушаков.
«Я думаю, что им свои столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции, что вызывает сожаление», — заметил помощник президента РФ.
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