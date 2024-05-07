Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве — Ушаков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы западных стран, не пришедшие на церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина, забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в Москве. Такое мнение в беседе с журналистами высказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал представитель Кремля. По его оценке, такие действия «сами по себе о многом говорят». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — констатировал Ушаков.

«Я думаю, что им свои столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции, что вызывает сожаление», — заметил помощник президента РФ.