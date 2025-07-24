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НОВОСТИ

Очередной обмен военнопленными проведен между Россией и Украиной – МО РФ

23:00 23.07.2025 Источник: Интерфакс

Россия и Украина в среду в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, провели еще один раунд обмена военнопленными, сообщили в Минобороны РФ.

"23 июля в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили военные.

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