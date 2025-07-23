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НОВОСТИ

Главы делегаций России и Украины проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган - СМИ

20:10 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что делегации РФ и Украины находятся на месте встречи, однако журналисты не видели их прибытия.

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