19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией. Об этом заявил в интервью польскому англоязычному телеканалу TVP World министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС», — отметил глава польской дипломатии. «Самый быстрый способ для Украины потерять поддержку ЕС, стран-участниц и их общественности — это вернуться к старым добрым временам коррупции», — подчеркнул он.