Сикорский: Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС
19:50 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией. Об этом заявил в интервью польскому англоязычному телеканалу TVP World министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС», — отметил глава польской дипломатии. «Самый быстрый способ для Украины потерять поддержку ЕС, стран-участниц и их общественности — это вернуться к старым добрым временам коррупции», — подчеркнул он.
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