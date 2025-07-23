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Сикорский: Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС

19:50 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией. Об этом заявил в интервью польскому англоязычному телеканалу TVP World министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС», — отметил глава польской дипломатии. «Самый быстрый способ для Украины потерять поддержку ЕС, стран-участниц и их общественности — это вернуться к старым добрым временам коррупции», — подчеркнул он.

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