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НОВОСТИ

Новый обмен пленными между РФ и Украиной составит не менее 1200 человек - Мединский

22:15 23.07.2025 Источник: Интерфакс

В Стамбуле завершился третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Переговоры продлились около часа. Перед этими переговорами встречу провели главы делегации России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров.

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее по 1200 военнопленных с каждой стороны", - сказал он журналистам по итогам третьего раунда переговоров.

"Мы предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных, и, если они найдут у себя наших, значит, эта цифра будет больше", - продолжил Мединский.

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