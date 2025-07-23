Контакты по позициям меморандумов РФ и Украины будут продолжены - Мединский

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле долго обсуждали позиции сторон, изложенные в проектах меморандумов по украинскому урегулированию. Позиции достаточно далеки друг от друга, стороны договорились продолжить контакты, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

«Естественно мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданными в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — сказал он журналистам.