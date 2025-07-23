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НОВОСТИ

Личные данные 340 тыс человек похищены хакерами во Франции

18:55 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский государственный орган France Travail, отвечающий за трудоустройство и пособия по безработице, подвергся атаке хакеров, в результате которой были украдены данные как минимум 340 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Проникновение хакеров в систему было замечено 12 июля этого года, после чего интернет-портал биржи труда приостановил работу. Технические специалисты установили, что взлом был осуществлен через приложение Kairos, предназначенное для организаций, которые предлагают курсы повышения квалификации и переподготовки.

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