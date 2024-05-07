Верховный суд РФ признал законным пожизненный срок осужденному за стрельбу в вузе Перми
16:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России признал законным решение назначить пожизненное лишение свободы бывшему студенту Тимуру Бекмансурову за стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел кассационную жалобу Бекмансурова и постановил приговор в отношении осужденного оставить без изменения», — сказали в пресс-службе.
Он признан виновным в совершении шести преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Бекмансуров полностью признал вину, а в последнем слове сказал, что раскаивается в содеянном и обязуется выплачивать ущерб, причиненный своими действиями.
20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьем, пришел на территорию университета в Перми и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. В результате 6 человек были убиты, еще 59 получили ранения. Также Бекмансуров отказался подчиниться законным требованиям сотрудника полиции бросить оружие и выстрелил в его сторону из ружья. Полицейский, применив табельное огнестрельное оружие, обезвредил нападавшего и задержал его. В результате ранения злоумышленнику ампутировали ногу.
Осужденный объяснил свой поступок психическим расстройством и тем, что он употреблял психоактивные вещества. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Пермский краевой суд в декабре 2022 года за убийства в вузе приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку, а в июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это решение в силе. Тогда осужденный подал кассацию.
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