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НОВОСТИ

Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране

14:12 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает возможность гражданских столкновений в стране. Об этом он заявил в ходе шествия со своими сторонниками по центральным улицам Еревана.

"Я хочу опять подчеркнуть, что мы должны исключить возможность гражданских столкновений в стране, этого не будет. Давайте все мы уберем эту мысль из наших голов. Это должно быть желанием всего народа", - заявил он.

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