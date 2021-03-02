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ЕС ввел санкции против "высокопоставленных должностных лиц" России - агентство ДПА

16:32 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС вводит санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По их информации, соответствующий правовой акт уже принят в письменной форме и "в самом скором времени" будет опубликован в Официальном журнале ЕС. По информации ДПА, под ограничительные меры попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

В понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил корр. ТАСС, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, которые вводятся в рамках нового санкционного механизма ЕС.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.


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