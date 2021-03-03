Военный эксперт назвал формальностью заявление госдепа США о приостановке оборонного экспорта в РФ

07:55 Источник: Интерфакс

Заявление Госдепартамента США о приостановке оборонного экспорта в Россию и прекращении финансирования иностранных военных программ с участием России является формальностью, в последние годы такого сотрудничества не было, заявил "Интерфаксу" во вторник вечером бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Вероятно, это какой-то чисто формальный шаг со стороны США", - сказал он.

Бужинский сказал, что ему не известно о поставках в последние годы оружия или военных технологий в Россию из США. Также он сообщил, что в последние годы Россия не участвовала в финансируемых США иностранных военных программах.

Новые санкции США не скажутся на вопросах предотвращения военных инцидентов в Сирии, сообщил Бужинский.

"Единственное, что осталось - это Сирия. Кроме Сирии, я не знаю, какой у нас есть диалог по предотвращению инцидентов. Я думаю, что он сохранится. Это обоюдно выгодно", - сказал он.