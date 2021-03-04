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Мишустин в четверг посетит Туву, где осмотрит ряд социальных объектов

07:10 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Сибири. В четверг, 4 марта, он посетит город Кызыл в Республике Тыва, сообщила пресс-служба правительства.

"В графике председателя правительства запланировано посещение строящейся общеобразовательной школы и терапевтического корпуса Республиканской больницы № 1", - говорится в сообщении кабмина. Мишустин также встретится с главой региона Шолбаном Кара-оолом.

В поездке примут участие министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Кроме того, 4 и 5 марта Мишустин посетит с рабочей поездкой Новосибирск, где запланировано посещение научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", логистического почтового центра, Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, а также Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

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