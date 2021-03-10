Ситуация с коронавирусом в России находится в фазе стабилизации - эксперт
07:11 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции в России находится в фазе стабилизации, отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член- корреспондент РАН Александр Горелов.
"В настоящее время эпидемиологический процесс находится в фазе стабилизации с тенденцией к снижению", - сказал он.
По словам Горелова, на это повлиял ряд факторов, к которым в том числе относятся соблюдение профилактических мер и расширение вакцинации. Благодаря последней уровень иммунной прослойки населения постепенно увеличивается. Кроме того, часть жителей страны уже приобрела иммунитет естественным путем.
"Оправдывается и предположение, что коронавирусная инфекция станет сезонной, когда подъем заболеваемости происходит в осенне-зимний период и снижение в теплое время года", - отметил эксперт.
Во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что число новых случаев заражения в Москве возросло за сутки на 1 066, это минимальный показатель с 24 сентября.
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