КГБ Белоруссии: С Украины террористами ввезены "огромные партии оружия"

08:30 Источник: REGNUM

«Мы видим, что с территории Украины большие партии — огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации», — заявил 9 марта в интервью государственному телевидению Белоруссии председатель КГБ Иван Тертель.

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе и с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры, — уточнил он. — У нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц. Они исходят в том числе из территорий иностранных государств. Отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств».