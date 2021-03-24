Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021 - вице-премьер Борисов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Это то, что с ФПИ делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", - сказал он, отвечая на вопрос о принципиальной новинке на авиасалоне.

Накануне Ростех сообщил, что планирует представить на МАКС "принципиально новый самолет".