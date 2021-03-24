Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021 - вице-премьер Борисов
16:32 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Это то, что с ФПИ делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", - сказал он, отвечая на вопрос о принципиальной новинке на авиасалоне.
Накануне Ростех сообщил, что планирует представить на МАКС "принципиально новый самолет".
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