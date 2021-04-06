Эксперты CNN заявили об обнаружении строящихся в Арктике военных баз РФ

10:32 Источник: Газета.Ru

Эксперты CNN заявили, что РФ якобы развивает в Арктике военные базы, в том числе для дислокации подводного ядерного беспилотника «Посейдон». Такой вывод журналисты сделали, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

«Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатических изменений, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эксперты пришли к выводу, что Россия активно развивает арктические военные базы, названные «трилистником».

«Москва также расширяет свою сеть береговых ракетных комплексов и зенитных ракетных систем, тем самым увеличивая свои возможности по предотвращению доступа и блокированию территорий в ключевых частях Арктики», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США следят за активностью России в Арктике и будут отстаивать свои национальные интересы в регионе. Газета.Ru