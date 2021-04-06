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Суд снял с экс-президента Армении Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя

18:40 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник принял решение снять обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году с бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице- премьера Армена Геворкяна на основании решения Конституционного суда. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд решил снять обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления", - огласила решение судья Анна Данибекян.

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