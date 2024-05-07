Взрывы произошли вблизи торгового судна в водах Йемена, экипаж не пострадал — ВМС Британии
14:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом инциденте, связанном с безопасностью судоходства, в 82 морских милях (около 152 км) от йеменского города Аден.
«Капитан сообщил о двух взрывах в непосредственной близости от торгового судна», — говорится в уведомлении, опубликованном на странице UKMTO в социальной сети X. Экипаж не пострадал, повреждений нет, отметили в центре. Причина взрывов и принадлежность судна не уточняются.
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