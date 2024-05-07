Фон дер Ляйен объявила о намерении создать систему ПРО ЕС в случае переизбрания

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении продвигать проект европейской системы противоракетной обороны (ПРО) в случае переизбрания на пост председателя Еврокомиссии (ЕК).

«Я думаю о по истине европейской системе противоракетной обороны, мы могли бы делиться своими возможностями и опытом», — сказала фон дер Ляйен на открытии Европейского экономического конгресса, который будет проходить в польских Катовицах с 7 по 9 мая. Трансляция выступления главы Еврокомиссии велась телеканалом TVP Info.

Помимо этого, политик отметила, что в случае переизбрания «предложит несколько проектов» в сфере общей оборонной политики ЕС. В частности, она предложит создать должность еврокомиссара по вопросам обороны.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре. Ее председатель назначается решением саммита глав государств и правительств ЕС. Первая в истории Евросоюза попытка назначить главу ЕК на основании результатов выборов в Европарламент была предпринята в 2019 году. Она провалилась, поскольку лидеры ЕС отклонили кандидатуры всех избиравшихся от наднациональных партий претендентов и остановили свой выбор на фон дер Ляйен.