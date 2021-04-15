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Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент

16:12 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Молдавии разрешил президенту Майе Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле по итогам состоявшегося в четверг заседания, на котором рассматривался запрос главы государства о возможности проведения досрочных выборов.

"Конституционный суд констатирует наличие соответствующих обстоятельств для роспуска парламента", - сказала Маноле. По ее словам, за это решение проголосовали трое из пяти судей, остальные высказались против. Это решение позволяет Санду своим указом распустить парламент и назначить досрочные выборы. Согласно местным законам, они проводятся по мажоритарной системе не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после даты роспуска парламента.

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