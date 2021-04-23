В пандемию банки передали коллекторам рекордный объем долгов

12:32 Источник: РБК

Кризис и пандемия в 2020 году поддержали бизнес коллекторов, работающих с банками по агентской схеме, то есть взыскивающих долги в пользу кредиторов. Взыскатели получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд руб. — рекордную сумму как минимум с 2013 года (с этого времени ведется статистика), следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, расчеты есть у РБК). По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9%, до 8,4 млн единиц.

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.