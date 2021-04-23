Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал Путин.