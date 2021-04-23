0
0
66
НОВОСТИ

Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими

13:32 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:50 23.04.2021
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% с 4,5% годовых
0
56
13:20 23.04.2021
Президенты РФ и Египта договорились возобновить авиасообщение между странами - канцелярия президента АРЕ
0
118
13:05 23.04.2021
Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния РФ и Белоруссии в одно государство - Песков
0
118
13:00 23.04.2021
Москва объявила пять сотрудников посольства Польши персонами нон грата - МИД
0
147
12:32 23.04.2021
В пандемию банки передали коллекторам рекордный объем долгов
0
161
12:20 23.04.2021
Два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета в Иркутской области
0
176
12:05 23.04.2021
Молдавские депутаты не признали решение Конституционного суда о роспуске парламента
0
203
12:00 23.04.2021
Нарышкин назвал "низкой ложью" утверждения о причастности РФ к взрывам во Врбетице
0
214
11:32 23.04.2021
В России выявили 8 840 заразившихся коронавирусом за сутки
0
244
11:20 23.04.2021
Россияне стали экономить на базовых продуктах - исследование
0
246

Возврат к списку